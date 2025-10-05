Генри Сехудо: «Победа над Анкалаевым ставит Перейру в топ-5 бойцов UFC всех времен»
Генри Сехудо отреагировал на победу Перейры в бою с Анкалаевым.
«Победа над Анкалаевым ставит Перейру в топ-5 бойцов UFC всех времен», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в главном событии UFC 320 и вернул пояс чемпиона полутяжелого веса.
Алекс Перейра победил Магомеда Анкалаева за 1,5 минуты – видео нокаута
Перейра – после победы над Анкалаевым: «Сделал то, что не получилось в прошлый раз»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости