Уокер – о Чимаеве: «Его борьба на другом уровне. Сейчас нет средневеса, способного побить Хамзата»

Джонни Уокер считает, что у Хамзата Чимаева нет конкурентов в среднем дивизионе.

«Чимаев показал мастер-класс в бою с Дрикусом дю Плесси . Его борьба на другом уровне. Он заслуживает стать чемпионом. Он просто вышел в октагон и сделал свою работу. Легко.

Мне кажется, сейчас нет средневеса, способного побить Хамзата. Я не вижу парней, которые могут забрать у него пояс. Может быть, такой боец появится в ближайшие месяцы или годы, но сейчас его нет», – сказал боец UFC Джонни Уокер .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси судейским решением на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

