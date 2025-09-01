Эрнандес – о выступлении дю Плесси в бою с Чимаевым: «После второго раунда понял, что Дрикус ни черта не может сделать. Он не знает, как победить. Просто продолжает пыхтеть, как черт»
«Я удивился тем, что начал делать Дрикус. Он начал выкидывать всякие взрывные силовые приемы. Но это не сработает против хорошего борца, который может легко уклониться. Дю Плесси просто облажался, а Хазмат отлично справился с задачей, продолжая давить на него, удерживая его в стойке и не давая подняться. Чимаев действовал на очень высоком уровне.
Бой был немного скучным, но это только мое мнение. Я тоже боец. Обычно стараюсь показать все, на что способен. Но бывал в ситуации, когда нужно просто победить. Примерно после второго раунда я понял, что Дрикус ни черта не может сделать. Он не знает, как победить. Просто продолжает пыхтеть, как черт. Я подумал: «Ну ладно. Он в заднице», – сказал боец UFC Энтони Эрнандес.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси судейским решением на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
