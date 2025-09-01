Эрнандес – о выступлении дю Плесси в бою с Чимаевым: «После второго раунда понял, что Дрикус ни черта не может сделать. Он не знает, как победить. Просто продолжает пыхтеть, как черт»

Энтони Эрнандес раскритиковал тактику дю Плесси в бою с Чимаевым.

«Я удивился тем, что начал делать Дрикус. Он начал выкидывать всякие взрывные силовые приемы. Но это не сработает против хорошего борца, который может легко уклониться. Дю Плесси просто облажался, а Хазмат отлично справился с задачей, продолжая давить на него, удерживая его в стойке и не давая подняться. Чимаев действовал на очень высоком уровне.

Бой был немного скучным, но это только мое мнение. Я тоже боец. Обычно стараюсь показать все, на что способен. Но бывал в ситуации, когда нужно просто победить. Примерно после второго раунда я понял, что Дрикус ни черта не может сделать. Он не знает, как победить. Просто продолжает пыхтеть, как черт. Я подумал: «Ну ладно. Он в заднице», – сказал боец UFC Энтони Эрнандес .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси судейским решением на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

