  • Абус Магомедов – о бое дю Плесси и Чимаева: «Не ожидал, что Дрикус будет такой булкой. Как можно пролежать два раунда?»
1

Абус Магомедов – о бое дю Плесси и Чимаева: «Не ожидал, что Дрикус будет такой булкой. Как можно пролежать два раунда?»

Абус Магомедов высказался о бое Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

– Недавно в вашем дивизионе состоялся титульный бой. Тебя удивил ход поединка?

– Да, я не ожидал, что дю Плесси будет такой булкой. Он пролежал два раунда. Ты чемпион, как ты можешь пролежать два раунда? Но это было ожидаемо.

– Ты видишь кого-то кто можно навязать достойную конкуренцию Хамзату?

– Да все могут навязать. Наша весовая категория – самая бурная. Каждую неделю залетают новые голодные бойцы. Тем интереснее, – сказал боец среднего веса UFC Абус Магомедов.

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.

Джо Роган: «Дю Плесси и жизни не хватит, чтобы закрыть пропасть в классе с Чимаевым»

Двалишвили – о Чимаеве: «Не хочу драться с Хамзатом. Если кто-то решится на это, то ему придется очень хорошо изучить джиу-джитсу»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
