Абус Магомедов – о бое дю Плесси и Чимаева: «Не ожидал, что Дрикус будет такой булкой. Как можно пролежать два раунда?»
– Недавно в вашем дивизионе состоялся титульный бой. Тебя удивил ход поединка?
– Да, я не ожидал, что дю Плесси будет такой булкой. Он пролежал два раунда. Ты чемпион, как ты можешь пролежать два раунда? Но это было ожидаемо.
– Ты видишь кого-то кто можно навязать достойную конкуренцию Хамзату?
– Да все могут навязать. Наша весовая категория – самая бурная. Каждую неделю залетают новые голодные бойцы. Тем интереснее, – сказал боец среднего веса UFC Абус Магомедов.
Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.
