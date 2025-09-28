Двалишвили – о поединке Махачева и Маддалены: «Джек – отличный боец. Но Ислам хитер. Будет тяжело, но он может победить»
Мераб Двалишвили считает, что Махачев может победить Маддалену.
«Ислам Махачев может выиграть второй пояс. Джек Делла Маддалена – отличный боец, прекрасный ударник, но Ислам хитер. Я уверен, что Махачев отлично изучил бой Джека с Белалом Мухаммадом, и он внесет необходимые коррективы. Это будет тяжело, но Ислам может победить», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Напомним, Махачев и Маддалена подерутся 15 ноября в главном событии UFC 322 за пояс чемпиона полусреднего веса.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Helen Yee Sports
