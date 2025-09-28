Двалишвили – о поединке Махачева и Маддалены: «Джек – отличный боец. Но Ислам хитер. Будет тяжело, но он может победить»

Мераб Двалишвили считает, что Махачев может победить Маддалену.

«Ислам Махачев может выиграть второй пояс. Джек Делла Маддалена – отличный боец, прекрасный ударник, но Ислам хитер. Я уверен, что Махачев отлично изучил бой Джека с Белалом Мухаммадом , и он внесет необходимые коррективы. Это будет тяжело, но Ислам может победить», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили .

Напомним, Махачев и Маддалена подерутся 15 ноября в главном событии UFC 322 за пояс чемпиона полусреднего веса.

Волкановски – о бое Маддалены и Махачева: «Джек – зверь в стойке. У него есть шансы на финиш»

Джек Делла Маддалена: «Постараюсь завершить бой с Махачевым досрочно. Нокаутировать его – настоящая мечта»