Бенуа Сен-Дени подерется с Бенеилом Дариушем на UFC 322 (RMC Sport Combat)
Стал известен еще один бой карда UFC 322.
Портал RMC Sport Combat, ссылаясь на информацию менеджера Гийома Пельтье, пишет, что Бенуа Сен-Дени (15-3) подерется на UFC 322. Соперником станет девятый номер рейтинга легкого веса Бенеил Дариуш (23-6-1).
Сен-Дени в начале сентябре победил болевым приемом Маурисиу Руффи.
Дариуш в июне победил решением Ренато Мойкано.
Напомним, турнир пройдет в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября. В главном поединке Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за пояс полусреднего дивизиона.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер RMC Sport Combat
