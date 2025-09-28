Бенуа Сен-Дени подерется с Бенеилом Дариушем на UFC 322 (RMC Sport Combat)

Стал известен еще один бой карда UFC 322.

Портал RMC Sport Combat, ссылаясь на информацию менеджера Гийома Пельтье, пишет, что Бенуа Сен-Дени (15-3) подерется на UFC 322. Соперником станет девятый номер рейтинга легкого веса Бенеил Дариуш (23-6-1).

Сен-Дени в начале сентябре победил болевым приемом Маурисиу Руффи.

Дариуш в июне победил решением Ренато Мойкано.

Напомним, турнир пройдет в Нью-Йорке в ночь с 15 на 16 ноября. В главном поединке Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся за пояс полусреднего дивизиона.

Джек Делла Маддалена: «Ожидаю, что уже в первом раунде боя с Махачевым придется бороться»

UFC 322: анонсированы бои Никал – Виейра и Сусуркаев – Макконико