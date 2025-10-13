Волкановски присоединился к лагерю Маддалены. Джек подерется с Махачевым в ночь на 16 ноября
Волкановски присоединился к лагерю Маддалены для подготовки к бою с Махачевым.
Чемпион полулегкого веса Александр Волкановски провел спарринг с обладателем пояса полусреднего веса Джеком Делла Маддаленой.
Поединок между Маддаленой и Махачевым состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Напомним, Ислам Махачев дважды победил Александра Волкановского в 2023 году.
