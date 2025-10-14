  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хукер – о Царукяне: «########. Он дискредитирует меня как бойца. Избалованный богатый мальчик, деньги не помогут тебе меня победить»
3

Хукер – о Царукяне: «########. Он дискредитирует меня как бойца. Избалованный богатый мальчик, деньги не помогут тебе меня победить»

Дэн Хукер вновь оскорбил Армана Царукяна.

«Арман – ######## [глупец]. Он издевается надо мной с тех пор, как попал в UFC. Я отвечаю тем же. Он дискредитирует меня как бойца и говорит, что я избегаю его. Царукян – избалованный маленький богатый ребенок, которому дали все. Я полная противоположность – я заработал все сам, трудом. Я вышел из ничего. Деньги не могут помочь тебе победить Дэна Хукера», – сказал боец UFC Дэн Хукер.

Поединок между Хукером и Арманом Царукяном состоится 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

Дэн Хукер: «Пример Царукяна показывает, насколько изменился наш спорт. Даже избалованные папины сынки могут добраться до вершины»

Дэн Хукер: «Царукян – богатый избалованный ребенок, он дерется ради внимания. А я дерусь, чтобы обеспечить семью»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
logoUFC
logoMMA
logoДэн Хукер
logoАрман Царукян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Оливейра: «Топурия подерется с Гейджи в январе»
99 октября, 11:58
Арман Царукян: «Слышал, что Гейджи отказался драться со мной в Катаре. Он понимает, что проиграет»
68 октября, 09:10
Царукян – о поединке с Хукером: «Просто собираюсь 25 минут с ним бороться»
48 октября, 07:28
Главные новости
Бенеил Дариуш: «Думаю, что у Маддалены отличные шансы побить Махачева. Он больше, быстрее и моложе»
20 минут назад
Брэди – о поединке с Моралесом: «Как только я с ним разберусь, точно получу титульный шанс. Без вариантов»
31 минуту назад
Шон Брэди и Майкл Моралес подерутся на UFC 322 (Марсель Дорфф)
сегодня, 08:25
Двалишвили – о реванше с Яном: «Будет веселый бой, но я быстро с ним разберусь. После декабря хочу подраться в марте»
9сегодня, 07:04
Пантожа подерется с Ваном в соглавном событии UFC 323. Бой Гуськова и Блаховича пройдет в главном карде
6вчера, 20:55
Титульный бой между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323
60вчера, 20:40Фото
Жена Топурии – на фоне слухов о расставании с Илией: «Настоящая суперсила матери в том, чтобы построить мир, в котором ее дочь сможет расти смелой, свободной и бесстрашной»
16вчера, 18:00
Емельяненко – о срыве перехода Немкова в UFC: «Нам ответили конкретно: «Понимаем, что Вадим может взять титул, но нам сейчас неинтересен русский чемпион»
44вчера, 16:48
Прохазка – о поединке с Раунтри: «У меня было не слишком много столь динамичных и жестких противников. Нокаут – единственная возможность победить»
4вчера, 14:59
Анатолий Сульянов и Асланбек Бадаев проведут поединок по грэпплингу в феврале 2026-го
3вчера, 13:31
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30