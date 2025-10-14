Хукер – о Царукяне: «########. Он дискредитирует меня как бойца. Избалованный богатый мальчик, деньги не помогут тебе меня победить»

Дэн Хукер вновь оскорбил Армана Царукяна.

«Арман – ######## [глупец]. Он издевается надо мной с тех пор, как попал в UFC. Я отвечаю тем же. Он дискредитирует меня как бойца и говорит, что я избегаю его. Царукян – избалованный маленький богатый ребенок, которому дали все. Я полная противоположность – я заработал все сам, трудом. Я вышел из ничего. Деньги не могут помочь тебе победить Дэна Хукера», – сказал боец UFC Дэн Хукер .

Поединок между Хукером и Арманом Царукяном состоится 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

