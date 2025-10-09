Дэн Хукер: «Царукян – богатый избалованный ребенок, он дерется ради внимания. А я дерусь, чтобы обеспечить семью»

Дэн Хукер отреагировал на оскорбления от Армана Царукяна.

«Как страшно! Меня ведь никто раньше не задевал и не оскорблял... Какая разница, что он говорит? Если думаешь, что это пугает меня, ты больной. Мне не нужны братья, чтобы решать конфликты. Если будут с кем-то проблемы, приду к тебе домой и решу их лично.

Арман – богатый избалованный ребенок, он дерется ради внимания. А я дерусь, чтобы обеспечить семью», – сказал боец UFC Дэн Хукер .

Ранее стало известно, что поединок между Царукяном и Дэном Хукером состоится 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

Арман Царукян: «Хукер – высокий, конечности длинные. Наносит мерзкие удары ногами. С такими бойцами очень тяжело драться»