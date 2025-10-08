Арман Царукян: «Слышал, что Гейджи отказался драться со мной в Катаре. Он понимает, что проиграет»
Арман Царукян заявил, что UFC предлагали Джастину Гейджи бой с ним.
«Слышал, что Гейджи отказался со мной драться, а Хукер согласился... С Джастином было бы легче, но для меня это не имеет значения. Они оба – легкие деньги для меня. Гейджи знает, что должен мне проиграть», – сказал боец UFC Арман Царукян.
Напомним, Царукян подерется с Дэном Хукером 22 ноября в Катаре.
Царукян – о поединке с Хукером: «Просто собираюсь 25 минут с ним бороться»
Хукер – о поединке с Царукяном: «Это претендентский бой. В случае победы я должен получить титульник»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
