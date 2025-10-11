  • Спортс
4

Дэн Хукер: «Пример Царукяна показывает, насколько изменился наш спорт. Даже избалованные папины сынки могут добраться до вершины»

Дэн Хукер рассказал, чем отличается от Армана Царукяна.

«У его папочки есть деньги, чтобы оплатить лучших тренеров. Я видел, как Арман хвастался, что потратил $100 тысяч на тренировочный лагерь – а потом снялся с боя. Это вообще что такое? Он привозит спарринг-партнеров со всего мира. С такими вложениями он просто обязан побеждать.

А я? Я выхожу из дома, за пять минут добираюсь до зала и просто бьюсь с братанами. Это наглядно показывает, насколько изменился наш спорт. Теперь даже избалованные папины сынки могут добраться до вершины», – сказал боец легкого веса UFC Дэн Хукер.

Ранее стало известно, что поединок между Хукером и Арманом Царукяном состоится 22 ноября. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night в Катаре.

Дэн Хукер: «Царукян – богатый избалованный ребенок, он дерется ради внимания. А я дерусь, чтобы обеспечить семью»

Арман Царукян: «Хукер – высокий, конечности длинные. Наносит мерзкие удары ногами. С такими бойцами очень тяжело драться»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
