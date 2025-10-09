Чарльз Оливейра: «Топурия подерется с Гейджи в январе»
Чарльз Оливейра назвал следующего соперника Илии Топурии.
«Топурия подерется с Гейджи в январе. Считаю, что этот бой состоится.
Думаю, Царукян победит Хукера. Арман вообще должен был драться за титул», – сказал боец UFC Чарльз Оливейра.
Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Чарльз на этой неделе подерется с Матеушем Гамротом на UFC Rio.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
