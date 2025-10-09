0

Чарльз Оливейра: «Топурия подерется с Гейджи в январе»

Чарльз Оливейра назвал следующего соперника Илии Топурии.

«Топурия подерется с Гейджи в январе. Считаю, что этот бой состоится.

Думаю, Царукян победит Хукера. Арман вообще должен был драться за титул», – сказал боец UFC Чарльз Оливейра.

Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Чарльз на этой неделе подерется с Матеушем Гамротом на UFC Rio.

Илия Топурия и Жерар Пике сыграли в EA Sports FC

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
logoДэн Хукер
logoЧарльз Оливейра
logoАрман Царукян
logoUFC
logoMMA
logoДжастин Гейджи
logoИлия Топурия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэн Хукер: «Царукян – богатый избалованный ребенок, он дерется ради внимания. А я дерусь, чтобы обеспечить семью»
2сегодня, 06:54
Гамрот – о поединке с Оливейрой: «Это будет эпический бой на земле. Покажу свой уровень, как сделал это против Царукяна»
5вчера, 15:15
Арман Царукян: «Слышал, что Гейджи отказался драться со мной в Катаре. Он понимает, что проиграет»
6вчера, 09:10
Главные новости
Майкл Биспинг: «UFC нужно организовать бой Волкановски – Двалишвили в 2026 году»
сегодня, 12:25
Илия Топурия и Жерар Пике сыграли в EA Sports FC
1сегодня, 11:23Видео
Ислам Махачев: «Усман – тот парень, который должен прийти и стать чемпионом UFC»
12сегодня, 10:55
Сыну Рэмпейджа Джексона предъявили обвинение. Открыто уголовное дело за избиение рестлера
6сегодня, 09:57
Пол Хьюз: «Усмана должны были оштрафовать, он трижды бил ниже пояса. И это я еще не считаю удар головой»
7сегодня, 08:54
Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение шести недель до боя с Алексом Перейрой (KevinK)
16сегодня, 08:41
Хабиб Нурмагомедов: «Мы не приветствуем в команде ленивых людей. Мы тут, чтобы стать лучшими в мире»
1сегодня, 08:25
Дэн Хукер: «Царукян – богатый избалованный ребенок, он дерется ради внимания. А я дерусь, чтобы обеспечить семью»
2сегодня, 06:54
Даниэль Кормье: «Анкалаев мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя с Перейрой»
42сегодня, 06:42
Умер сын экс-чемпиона мира по боксу Артуро Гатти. Ему было 17 лет
10вчера, 18:05
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30