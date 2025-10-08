Царукян – о поединке с Хукером: «Просто собираюсь 25 минут с ним бороться»
Арман Царукян рассказал о плане на поединок с Дэном Хукером.
«Мое послание Хукеру? Мне нечего ему сказать. Пусть работает над борьбой.
Я просто собираюсь 25 минут с ним бороться», – сказал боец UFC Арман Царукян.
Напомним, Царукян подерется с Хукером 22 ноября в Катаре.
Царукян – о гипотетическом бое Махачева и Чимаева: «Отдам предпочтение Хамзату. Совсем другая антропометрия»
Царукян – о бое Маддалены и Махачева: «Люди сильно недооценивают Джека. А он очень серьезный боец»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Jed I. Goodman
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости