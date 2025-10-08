2

Царукян – о поединке с Хукером: «Просто собираюсь 25 минут с ним бороться»

Арман Царукян рассказал о плане на поединок с Дэном Хукером.

«Мое послание Хукеру? Мне нечего ему сказать. Пусть работает над борьбой.

Я просто собираюсь 25 минут с ним бороться», – сказал боец UFC Арман Царукян.

Напомним, Царукян подерется с Хукером 22 ноября в Катаре.

Царукян – о гипотетическом бое Махачева и Чимаева: «Отдам предпочтение Хамзату. Совсем другая антропометрия»

Царукян – о бое Маддалены и Махачева: «Люди сильно недооценивают Джека. А он очень серьезный боец»

