  • Двалишвили – о реванше с Яном: «Будет веселый бой, но я быстро с ним разберусь. После декабря хочу подраться в марте»
4

Двалишвили – о реванше с Яном: «Будет веселый бой, но я быстро с ним разберусь. После декабря хочу подраться в марте»

Мераб Двалишвили отреагировал на анонс реванша с Петром Яном.

«Это будет хороший бой. Ян – бывший чемпион. У него много побед в UFC. Это будет веселый бой, но я быстро с ним разберусь. Хорошо, что я активен. Готов драться и в марте. Февраль будет в Австралии, так что не думаю, что попаду туда. В марте вполне могу драться снова.

Мои отношения с Петром? Все в порядке. Я очень уважаю его, как бойца. Кроме того, у него прекрасная семья, пять детей. Он хороший отец. Да благословит его Бог. Надеюсь, теперь он стал лучшим человеком», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.

Минувшей ночью стало известно, что реванш между Мерабом Двалишвили и Петром Яном возглавит UFC 323 и пройдет с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе.

Тренер Двалишвили – о словах Яна про травму в бою с Мерабом: «Второй поединок закончится для Петра намного хуже. Пусть просто заткнется»

Ян готов к реваншу с Двалишвили в декабре: «В первом бою я был готов на 50%, так что на этот раз все будет по-другому. Нас ждет отличный и захватывающий поединок»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
