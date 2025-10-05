6

Ян готов к реваншу с Двалишвили: «Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою»

Петр Ян принял вызов Мераба Двалишвили.

«Хорошая попытка со стороны Кори, но Мераб был лучше. Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.

Напомним, Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320. После боя Мераб назвал Яна желаемым следующим соперником.

Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?

Мераб Двалишвили стал первым бойцом, который провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 тейкдаунов в бою с Сэндхагеном – второй результат в истории

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Петра Яна
logoПетр Ян – Двалишвили
logoUFC
logoMMA
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Магомед Анкалаев собрал идеального бойца ММА: «Креативность Топурии, ментальность – от Хабиба»
7вчера, 18:00
Тренер Двалишвили: «Думаю, Ян станет следующим соперником Мераба. Мы пойдем по второму кругу»
163 октября, 16:55
Двалишвили намекнул, что хочет подраться с Яном на UFC 322 в Нью-Йорке
1215 сентября, 05:27Фото
Главные новости
Генри Сехудо: «Победа над Анкалаевым ставит Перейру в топ-5 бойцов UFC всех времен»
4 минуты назад
Алекс Перейра победил Магомеда Анкалаева за 1,5 минуты – видео нокаута
109 минут назадВидео
Перейра – после победы над Анкалаевым: «Сделал то, что не получилось в прошлый раз»
1518 минут назад
Алекс Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева на UFC 320 и вернул пояс чемпиона полутяжелого веса
11126 минут назад
UFC 320: Перейра нокаутировал Анкалаева, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои
38227 минут назад
Двалишвили – после победы над Сэндхагеном: «Я машина. С каждым боем становлюсь лучше. Следующий бой? Ян в хорошей форме. Можно в декабре»
1147 минут назад
Мераб Двалишвили победил Кори Сэндхагена на UFC 320 и защитил пояс чемпиона легчайшего веса
754 минуты назад
Двалишвили стал первым, кто провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 переводов в бою с Сэндхагеном – второй результат в истории
1254 минуты назад
Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри в третьем раунде
2сегодня, 04:08Видео
Майк Перри нокаутировал Джереми Стивенса в главном событии BKFC 82. Конор вручил ему пояс
сегодня, 02:56
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30