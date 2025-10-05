Ян готов к реваншу с Двалишвили: «Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою»
Петр Ян принял вызов Мераба Двалишвили.
«Хорошая попытка со стороны Кори, но Мераб был лучше. Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян.
Напомним, Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320. После боя Мераб назвал Яна желаемым следующим соперником.
Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?
Мераб Двалишвили стал первым бойцом, который провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 тейкдаунов в бою с Сэндхагеном – второй результат в истории
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Петра Яна
