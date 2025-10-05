Ян готов к реваншу с Двалишвили: «Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою»

Петр Ян принял вызов Мераба Двалишвили.

«Хорошая попытка со стороны Кори, но Мераб был лучше. Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян .

Напомним, Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320. После боя Мераб назвал Яна желаемым следующим соперником.

Мераб Двалишвили стал первым бойцом, который провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 тейкдаунов в бою с Сэндхагеном – второй результат в истории