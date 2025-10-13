Тренер Двалишвили – о словах Яна про травму в бою с Мерабом: «Второй поединок закончится для Петра намного хуже. Пусть просто заткнется»

Тренер Двалишвили жестко ответил на жалобы Яна из-за травмы в бою с Мерабом.

«Можно говорить что угодно, когда надо пропиарить бой. Я фанат Яна . Было немного разочаровывающе слышать это. Я подумал: «О Боже, да ладно. Теперь нам нужно выйти и победить тебя еще увереннее, просто чтобы доказать свою точку зрения». Мераб был готов на 50%, но у него есть навыки. Он стал намного лучше, чем в их первом бою. Второй поединок закончится для Яна намного хуже. Пусть просто заткнется.

Петр – фантастический боец. Я испытываю только уважение к нему и его команде. Но не стоит браться за бои, говоря такие вещи. Если ты собираешься выйти и плакать, то не лезь. Если ты так измотан и уязвим, то не берись за бои. Мы все измотаны. Мы все травмированы. Если ты соглашаешься на бой, то принимай ответственность. Ты никогда не услышишь, как Мераб жалуется после боя. Он много раз получал травмы», – сказал тренер Джон Вуд.

Ранее Ян сказал , что в первом бою с Двалишвили был готов лишь на 50% из-за травмы руки.

Напомним, Двалишвили после победы над Кори Сэндхагеном заявил о желании подраться в декабре с Яном. В марте 2023-го Мераб победил Петра единогласным решением судей.

Тренер Двалишвили: «Думаю, Ян станет следующим соперником Мераба. Мы пойдем по второму кругу»

Белал считает, что Умар не станет следующим соперником Двалишвили: «Он не будет драться в декабре после октября. Мераб вызывает Яна»