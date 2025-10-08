Белал считает, что Умар не станет следующим соперником Двалишвили: «Он не будет драться в декабре после октября. Мераб вызывает Яна»

Белал Мухаммад считает, что следующим соперником Двалишвили станет Ян.

«Я действительно думаю, что Умар, вероятно, получит еще один бой, потому что Мераб вызывает Петра Яна . Умар не будет драться в декабре после октября. Я правда считаю, что он один из тех, кто будет главным соперником Двалишвили, потому что у них был ровный бой. Было очень близко.

Знаю, что Мераб не отдает Умару должное. Они ругаются. Это очень смешно, потому что эти парни очень добрые. Просто они не любят друг друга. Двалишвили сделал легчайший дивизион интересным», – сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением в январе.

Следующий бой Нурмагомедова состоится 25 октября на UFC 321. Соперник – Марио Баутиста.

Ян готов к реваншу с Двалишвили в декабре: «В первом бою я был готов на 50%, так что на этот раз все будет по-другому. Нас ждет отличный и захватывающий поединок»

Мераб Двалишвили: «Я с удовольствием подрался бы в декабре. Ян заслуживает титульного шанса»