  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Белал считает, что Умар не станет следующим соперником Двалишвили: «Он не будет драться в декабре после октября. Мераб вызывает Яна»
1

Белал считает, что Умар не станет следующим соперником Двалишвили: «Он не будет драться в декабре после октября. Мераб вызывает Яна»

Белал Мухаммад считает, что следующим соперником Двалишвили станет Ян.

«Я действительно думаю, что Умар, вероятно, получит еще один бой, потому что Мераб вызывает Петра Яна. Умар не будет драться в декабре после октября. Я правда считаю, что он один из тех, кто будет главным соперником Двалишвили, потому что у них был ровный бой. Было очень близко.

Знаю, что Мераб не отдает Умару должное. Они ругаются. Это очень смешно, потому что эти парни очень добрые. Просто они не любят друг друга. Двалишвили сделал легчайший дивизион интересным», – сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.

Напомним, Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением в январе.

Следующий бой Нурмагомедова состоится 25 октября на UFC 321. Соперник – Марио Баутиста.

Ян готов к реваншу с Двалишвили в декабре: «В первом бою я был готов на 50%, так что на этот раз все будет по-другому. Нас ждет отличный и захватывающий поединок»

Мераб Двалишвили: «Я с удовольствием подрался бы в декабре. Ян заслуживает титульного шанса»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Белала Мухаммада
logoMMA
logoМераб Двалишвили
logoБелал Мухаммад
logoUFC
logoУмар Нурмагомедов
logoПетр Ян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Гэрри – о Белале: «Он думал, что перебоксирует боксера. Идиот»
2вчера, 14:27
Шон О’Мэлли: «Не вижу никого, кроме себя, кто мог бы нокаутировать Мераба. А иначе его не победить»
10вчера, 12:48
Кори Сэндхаген: «Достану Мераба в следующий раз. До титула все равно доберемся»
76 октября, 09:54
Главные новости
Арман Царукян: «Слышал, что Гейджи отказался драться со мной в Катаре. Он понимает, что проиграет»
13 минут назад
Арман Царукян: «Хамзат хотел помочь мне в подготовке, но я сказал: «Братан, ты весишь больше 90 кг. Ты травмируешь меня!» Надеюсь, что он будет в моем углу в бою с Хукером»
1сегодня, 07:58
Ян готов к реваншу с Двалишвили в декабре: «В первом бою я был готов на 50%, так что на этот раз все будет по-другому. Нас ждет отличный и захватывающий поединок»
9сегодня, 07:41
Царукян – о поединке с Хукером: «Просто собираюсь 25 минут с ним бороться»
4сегодня, 07:28
UFC подписал двух россиян по итогам Претендентской серии Даны Уайта
12сегодня, 05:40
Конор Макгрегор согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC в 2024-м. Он сможет драться с марта-2026
21вчера, 19:08
Мэтт Браун: «Анкалаеву придется победить 15 раз подряд, чтобы получить еще один титульный шанс»
31вчера, 18:12
Карлос Ульберг: «Я уверен, что буду следующим претендентом на титул. Но подерусь с кем угодно»
2вчера, 16:50
Шон Стрикленд: «Я единственный, кто может побить Чимаева. Он это знает»
12вчера, 16:28
Райан Гарсия: «У Головкина никогда не было больших побед. Кого он вообще побеждал?»
23вчера, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30