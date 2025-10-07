Мераб Двалишвили: «Я с удовольствием подрался бы в декабре. Ян заслуживает титульного шанса»

Мераб Двалишвили хочет реванш с Петром Яном.

«Я бы с удовольствием подрался в декабре. Я хочу быть активен, не хочу долго ждать следующих претендентов.

Сейчас Петр Ян идет на серии из трех побед, он бывший чемпион, и он заслуживает титульного шанса», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320.

