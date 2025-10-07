Мераб Двалишвили: «Я с удовольствием подрался бы в декабре. Ян заслуживает титульного шанса»
Мераб Двалишвили хочет реванш с Петром Яном.
«Я бы с удовольствием подрался в декабре. Я хочу быть активен, не хочу долго ждать следующих претендентов.
Сейчас Петр Ян идет на серии из трех побед, он бывший чемпион, и он заслуживает титульного шанса», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Двалишвили победил Кори Сэндхагена в главном событии UFC 320.
Ян готов к реваншу с Двалишвили: «Не могу дождаться, чтобы проверить его в следующем бою»
