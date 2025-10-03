  • Спортс
Тренер Двалишвили: «Думаю, Ян станет следующим соперником Мераба. Мы пойдем по второму кругу»

Тренер Мераба Двалишвили рассказал о ближайших планах бойца.

«Нас ждет круг почета. Сначала мы пройдем Кори Сэндхагена, а потом, думаю, встретимся с Петром Яном. Есть еще сценарий, при котором Марио Баутиста победит Умара Нурмагомедова. Тогда титульник получит он, ведь Мераб уважает тяжелый путь, который тот прошел. Мераб и сам с большим трудом добрался до пояса.

Что касается топ-10... Как я и сказал, мы пойдем по второму кругу. Но нельзя забывать, что в дивизионе однажды появятся новые лица. Молодые и голодные бойцы – и их будет немало. Так что потенциальных вызовов у нас куча. Но сначала у нас будет несколько реваншей – и Ян, скорее всего, станет следующим», – сказал тренер Джон Вуд.

Напомним, что Двалишвили проведет титульную защиту против Сэндхагена в ночь с 4 на 5 октября. Бой состоится в соглавном событии турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.

Тренер Двалишвили: «Не сомневаюсь, что Мераб проведет еще один бой в декабре. Он уже настроил себя на это»

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
logoКори Сэндхаген
logoUFC
logoMMA
легчайший вес
