  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тренер Двалишвили: «Не сомневаюсь, что Мераб проведет еще один бой в декабре. Он уже настроил себя на это»
1

Тренер Двалишвили: «Не сомневаюсь, что Мераб проведет еще один бой в декабре. Он уже настроил себя на это»

Тренер прокомментировал желание Мераба Двалишвили провести еще один бой в 2025-м.

«Мераб еще выйдет в октагон в этом году. 100%, я в этом не сомневаюсь. Как только он побьет Кори Сэндхагена, он захочет драться снова. Конечно, планы может изменить какая-нибудь травма. Но даже тогда, думаю, он постарается выйти. А если Мераб будет полностью здоров, то бой в декабре точно состоится.

Он уже настроил себя на это. А если у этого человека появляется навязчивая идея, то он ее воплощает в жизнь.

И Мераб не заглядывает за спину соперника – сразу скажу, что Кори он не игнорирует. Просто если он ставит себе цель, он ее достигает. А UFC обожает такие истории. Так что если он будет здоров, я не вижу сценария, при котором это не произойдет», – сказал тренер Джон Вуд.

Напомним, что Двалишвили проведет титульную защиту против Сэндхагена в ночь с 4 на 5 октября. Бой состоится в соглавном событии турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.

Мераб Двалишвили: «Хочу нокаутировать Сэндхагена. Думаю, 90% поединка пройдет в стойке»

Тренер Двалишвили: «Мераб может стать Жоржем Сен-Пьером своего поколения. Не представляю, где его предел»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoКори Сэндхаген
logoМераб Двалишвили
легчайший вес
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кори Сэндхаген: «Мераб, у тебя было хорошее время, но сейчас настало мое»
21 октября, 06:27
Кори Сэндхаген: «Мераб побеждает, выматывая соперников либо в борьбе. Со мной такое никогда не проходило»
829 сентября, 18:16
Мераб Двалишвили: «С радостью выступлю на турнире в Белом доме. Даже если это будет первый бой предварительного карда»
527 сентября, 09:10
Главные новости
Асланбек Бадаев: «Мужских качеств у Абдель-Азиза мало. Для него нет ничего святого»
12сегодня, 10:40
Мухаммад обратился к Гэрри: «Ты никогда не делил клетку с кем-то вроде меня. Я сломаю тебя»
3сегодня, 10:15
Алекс Перейра: «Анкалаев – маленькая марионетка. Он говорит только то, что ему велит тренер»
5сегодня, 09:45
Абус Магомедов – о бое дю Плесси и Чимаева: «Не ожидал, что Дрикус будет такой булкой. Как можно пролежать два раунда?»
6сегодня, 08:55
Анкалаев – о поединке с Перейрой: «Буду искать финиш и прикончу этого парня»
2сегодня, 08:45
Волкан Оздемир проведет бой с Алонзо Мэнифилдом на турнире UFC в Катаре
сегодня, 07:50
Битвы взглядов перед UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили – Сэндхаген и другие
6сегодня, 07:30Видео
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым
22сегодня, 06:15
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
95сегодня, 06:15
Конор Макгрегор: «Для подготовки к бою в Белом доме мне нужно шесть месяцев»
16вчера, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30