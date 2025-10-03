Тренер Двалишвили: «Не сомневаюсь, что Мераб проведет еще один бой в декабре. Он уже настроил себя на это»

Тренер прокомментировал желание Мераба Двалишвили провести еще один бой в 2025-м.

«Мераб еще выйдет в октагон в этом году. 100%, я в этом не сомневаюсь. Как только он побьет Кори Сэндхагена , он захочет драться снова. Конечно, планы может изменить какая-нибудь травма. Но даже тогда, думаю, он постарается выйти. А если Мераб будет полностью здоров, то бой в декабре точно состоится.

Он уже настроил себя на это. А если у этого человека появляется навязчивая идея, то он ее воплощает в жизнь.

И Мераб не заглядывает за спину соперника – сразу скажу, что Кори он не игнорирует. Просто если он ставит себе цель, он ее достигает. А UFC обожает такие истории. Так что если он будет здоров, я не вижу сценария, при котором это не произойдет», – сказал тренер Джон Вуд.

Напомним, что Двалишвили проведет титульную защиту против Сэндхагена в ночь с 4 на 5 октября. Бой состоится в соглавном событии турнира UFC 320 в Лас-Вегасе.

Мераб Двалишвили: «Хочу нокаутировать Сэндхагена. Думаю, 90% поединка пройдет в стойке»

Тренер Двалишвили: «Мераб может стать Жоржем Сен-Пьером своего поколения. Не представляю, где его предел»