Жена Топурии – на фоне слухов о расставании с Илией: «Настоящая суперсила матери в том, чтобы построить мир, в котором ее дочь сможет расти смелой, свободной и бесстрашной»

Жена Илии Топурии выложила пост в соцсетях после слухов о разводе с бойцом UFC.

«Настоящая суперсила матери заключается не в том, чтобы быть начеку перед опасностью, а в том, чтобы построить мир, в котором ее дочь сможет расти смелой, свободной и бесстрашной.

Моя маленькая Джорджина, нет ничего в мире, что я любила бы больше тебя. С восторгом наблюдаю, как ты становишься личностью с собственной жизнью, мыслями и самоуважением. Моя миссия – дать тебе возможность стать сильным примером целостности. И направить тебя к твоей цели, чтобы ты была счастлива», – написала в соцсетях Джорджина Баделл.

Недавно появились слухи, что Баделл и Топурия расстались. Пара удалила совместные фото в соцсетях. У супругов двое детей – сын Уго, родившийся в 2019 году, и дочь Джорджина, появившаяся на свет в 2024-м.

