Илия Топурия посетил тренировку сборной Испании по футболу. Сегодня команда сыграет с Грузией
11 октября сборная Испании проведет отборочный матч к ЧМ-2026 против национальной команды Грузии.
«Утро среди чемпионов в Лас-Росасе! Илия Топурия приехал в штаб-квартиру Королевской федерации футбола Испании, где его принял президент Рафаэль Лоусан, а затем заглянул на тренировку сборной Испании, чтобы поприветствовать команду», – сообщила пресс-служба RFEF.
Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.
Илия Топурия сыграл в EA Sports FC с экс-игроком «Барселоны» Жераром Пике
