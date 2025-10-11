Илия Топурия посетил тренировку сборной Испании по футболу. Сегодня команда сыграет с Грузией

Илия Топурия посетил тренировку сборной Испании по футболу.

11 октября сборная Испании проведет отборочный матч к ЧМ-2026 против национальной команды Грузии.

«Утро среди чемпионов в Лас-Росасе! Илия Топурия приехал в штаб-квартиру Королевской федерации футбола Испании, где его принял президент Рафаэль Лоусан, а затем заглянул на тренировку сборной Испании, чтобы поприветствовать команду», – сообщила пресс-служба RFEF.

Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.

