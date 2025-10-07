Илия Топурия: «Король возвращается. Никто не в безопасности. Выстраивайтесь в очередь»

Илия Топурия сообщил о скором возвращении.

«Король возвращается. Никто не в безопасности. Выстраивайтесь в очередь. Захват продолжается», – сказал боец UFC Илия Топурия.

Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона.

Илия Топурия: «Кто хочет поспорить, что я подерусь в главном событии турнира в Белом доме?»