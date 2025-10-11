  • Спортс
0

Оливейра – о последствиях нокаута в бою с Топурией: «Быстро вернулся к спаррингам. Не чувствую головной боли»

Чарльз Оливейра рассказал о самочувствии после нокаута от Илии Топурии.

Напомним, что в ночь на 29 июня Оливейра проиграл Илии Топурии нокаутом в первом раунде в поединке за чемпионский пояс.

«Я быстро вернулся к спаррингам – и сейчас тренируюсь как обычно. Не чувствую ни головной боли, ничего. Все говорили: «О, он будет чувствовать то, он будет чувствовать это». Не, парни, я ничего не чувствую.

Я просто тренируюсь – и делают это так же, как и всегда. Я в порядке, я счастлив – а это, в конце концов, самое главное», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра.

В ночь на 12 октября Оливейра проведет поединок против Матеуша Гамрота. Бой возглавит турнир UFC в Рио-де-Жанейро.

Чарльз Оливейра: «Родители никогда не смотрят мои бои. Они просто слушают, что происходит на арене – и молятся»

Оливейра хочет подраться с Конором на турнире UFC в Белом доме: «Это было бы нечто грандиозное»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoЧарльз Оливейра
logoИлия Топурия
logoMMA
logoUFC
легкий вес (MMA)
