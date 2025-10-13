  • Спортс
1

Прохазка – о поединке с Раунтри: «У меня было не слишком много столь динамичных и жестких противников. Нокаут – единственная возможность победить»

Иржи Прохазка оценил поединок с Халилом Раунтри.

«Спасибо Халилу за удивительный бой. Каждый раз, когда вы делите клетку с некоторыми противниками, они также становятся вашими учителями, потому что показывают вам, что такое преодоление.

В этом смысл борьбы – стать лучше. Благодарен Раунтри за то, что разделил с ним клетку. Было не слишком много столь динамичных и жестких противников.

Нокаут – единственная возможность победить. Счастлив, что сумел это сделать», – сказал экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

Напомним, Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри в третьем раунде поединка на UFC 320.

Раунтри – о бое с Прохазкой: «Проблемы начались с левого хука в глаз. Почувствовал себя персонажем видеоигры, который потерял очки здоровья»

Бонусы UFC 320: Прохазка против Раунтри – лучший бой. У Иржи, Перейры и Пайфера – лучшее выступление

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
