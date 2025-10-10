Халил Раунтри: «Мераб провел пятираундовый спарринг прямо перед боем с Сэндхагеном. Я такого никогда не видел»

Халил Раунтри рассказал, как Мераб Двалишвили готовился к бою с Кори Сэндхагеном.

«Это на 100% правдивая история. В день боя с Кори Сэндхагеном Мераб провел пятираундовый спарринг в клетке. Настоящий спарринг. В полдень. Просто потому что он такой человек. Это невероятно.

Пять раундов – менее чем за 12 часов до самого важного поединка в его карьере. Большинство бойцов в такой момент просто сидели бы в номере отеля, пытаясь настроиться. Я никогда не видел, чтобы кто-то проводил пять полных раундов спарринга перед пятираундовым боем», – сказал боец полутяжелого веса UFC Халил Раунтри .

В ночь с 4 на 5 октября Двалишвили победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей. Титульный поединок прошел в соглавном событии турнира UFC 320.

Мераб Двалишвили отправился в клуб после победы над Кори Сэндхагеном на UFC 320. Он разделся до торса и танцевал с поясом

Двалишвили стал первым, кто провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 переводов в бою с Сэндхагеном – второй результат в истории