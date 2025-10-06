Бонусы UFC 320: Прохазка против Раунтри – лучший бой. У Иржи, Перейры и Пайфера – лучшее выступление
Стали известны имена бойцов, получивших бонусы по итогам UFC 320.
Президент UFC Дана Уайт назвал спортсменов, награжденных дополнительным финансовым бонусом.
Иржи Прохазка получил $100 тысяч за лучшее выступление и лучший бой вечера.
Раунтри, Перейра и Пайфер награждены дополнительными $50 тысячами. Халил – за лучший бой, Алекс и Джо – за лучшее выступление.
Авантюрная победа Перейры: как он нокаутировал Анкалаева со сломанным пальцем?
Издевательство от Перейры: наказал Анкалаева и повторил жест, которым уже праздновал чемпионство
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: UFC
