Карлос Ульберг: «Я уверен, что буду следующим претендентом на титул. Но подерусь с кем угодно»
Карлос Ульберг хочет драться за титул, но готов принять и бой с Прохазкой.
«Я уверен, что буду следующим претендентом на титул. Но подерусь с кем угодно. Если придется что-то доказать кому-либо, то согласен провести бой с Иржи», – сказал боец UFC Карлос Ульберг.
Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса в главном событии UFC Fight Night 260. Иржи Прохазка победил Халила Раунтри на UFC 320, а в главном бою Алекс Перейра вернул пояс, нокаутировав Магомеда Анкалаева в первом раунде.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости