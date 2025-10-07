Карлос Ульберг: «Я уверен, что буду следующим претендентом на титул. Но подерусь с кем угодно»

Карлос Ульберг хочет драться за титул, но готов принять и бой с Прохазкой.

«Я уверен, что буду следующим претендентом на титул. Но подерусь с кем угодно. Если придется что-то доказать кому-либо, то согласен провести бой с Иржи», – сказал боец UFC Карлос Ульберг.

Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса в главном событии UFC Fight Night 260. Иржи Прохазка победил Халила Раунтри на UFC 320, а в главном бою Алекс Перейра вернул пояс, нокаутировав Магомеда Анкалаева в первом раунде.

Ульберг оставил послание Анкалаеву и Перейре: «Я иду!»