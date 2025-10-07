Иржи Прохазка: «Я был так растроган, потому что осознал, что возможен третий бой с Перейрой»
Иржи Прохазка объяснил эмоциональную реакцию после победы Перейры над Анкалаевым.
«Дело не в том, что я был так счастлив победе Алекса или поражению Анкалаева. Я был так растроган, потому что в тот момент осознал, что возможен бой с Алексом.
Третий шанс для меня добиться успеха. Я сказал себе: «Это будет самый серьезный вызов в моей жизни», – сказал боец UFC Иржи Прохазка.
Прохазка ранее дважды нокаутом проиграл Перейре в боях за титул полутяжелого веса. Иржи победил Халила Раунтри на UFC 320, а Алекс Перейра – Магомеда Анкалаева.
Прохазка верит, что может победить Перейру: «Не сомневаюсь, что найду способ одолеть Алекса в третьем бою»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости