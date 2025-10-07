2

Иржи Прохазка: «Я был так растроган, потому что осознал, что возможен третий бой с Перейрой»

Иржи Прохазка объяснил эмоциональную реакцию после победы Перейры над Анкалаевым.

«Дело не в том, что я был так счастлив победе Алекса или поражению Анкалаева. Я был так растроган, потому что в тот момент осознал, что возможен бой с Алексом.

Третий шанс для меня добиться успеха. Я сказал себе: «Это будет самый серьезный вызов в моей жизни», – сказал боец UFC Иржи Прохазка.

Прохазка ранее дважды нокаутом проиграл Перейре в боях за титул полутяжелого веса. Иржи победил Халила Раунтри на UFC 320, а Алекс ПерейраМагомеда Анкалаева.

Прохазка верит, что может победить Перейру: «Не сомневаюсь, что найду способ одолеть Алекса в третьем бою»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
