Анатолий Сульянов и Асланбек Бадаев проведут поединок по грэпплингу в феврале 2026-го

Анатолий Сульянов анонсировал поединок с Асланбеком Бадаевым.

«У этой схватки было миллион причин не состояться – затянутые переговоры с промоутером, несбывшиеся обещания и десятки факторов, которые могли все отменить. Но мы с Асланбеком Бадаевым дали слово – и оно будет исполнено. 13 февраля. Москва. Медиахолл.

Мы сделали все, чтобы это случилось. И главное, что поняли в процессе: любые препятствия – это не тупик, а ресурс. Если к ним подойти правильно, то они превращаются не просто в решение одной задачи – они рождают целые индустрии.

Меня не хотели видеть: кто-то – из страха, кто-то – из сомнений. Кто-то просто не верил, что это возможно. И тогда я решил, что мы сделаем это сами. Создадим не просто продукт, а новую эпоху в мире единоборств.

Мы с гордостью представляем наш совместный проект – Ground Zero Championship. Профессиональную лигу грэпплинга, где сойдутся все: от бойцов UFC до чемпионов российских и СНГ-организаций.

Это будет не просто турнир. Это будет взрослый профессиональный продукт. С новым уровнем продакшена, масштабом, качеством и философией», – написал в соцсетях глава лиги Hardcore Анатолий Сульянов.

Напомним, Сульянов в начале 2024-го вызвал на схватку вице-президент АСА Асланбека Бадаева.

