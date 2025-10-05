Двалишвили – после победы над Сэндхагеном: «Я машина. С каждым боем становлюсь лучше. Следующий бой? Ян в хорошей форме. Можно в декабре»

Мераб Двалишвили хочет подраться с Петром Яном в декабре.

«Я машина. С каждым боем становлюсь лучше. У меня ощущение, что путь только начинается.

Да, я удивился, что не нокаутировал Кори. Был близок, почти получилось.

Следующий соперник? Петр Ян в хорошей форме. Можно подраться в декабре», – сказал Мераб Двалишвили после победы над Кори Сэндхагеном в соглавном событии UFC 320.

Мераб Двалишвили стал первым бойцом, который провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 тейкдаунов в бою с Сэндхагеном

