Двалишвили – после победы над Сэндхагеном: «Я машина. С каждым боем становлюсь лучше. Следующий бой? Ян в хорошей форме. Можно в декабре»
Мераб Двалишвили хочет подраться с Петром Яном в декабре.
«Я машина. С каждым боем становлюсь лучше. У меня ощущение, что путь только начинается.
Да, я удивился, что не нокаутировал Кори. Был близок, почти получилось.
Следующий соперник? Петр Ян в хорошей форме. Можно подраться в декабре», – сказал Мераб Двалишвили после победы над Кори Сэндхагеном в соглавном событии UFC 320.
Мераб Двалишвили стал первым бойцом, который провел более 100 тейкдаунов в UFC. У него 20 тейкдаунов в бою с Сэндхагеном
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили победил Сэндхагена и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости