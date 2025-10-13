Юсуф Раисов: «Особого желания возвращаться в ММА, кроме как в UFC, у меня нет. Возможно, перейду в бокс»

Экс-чемпион ACA Раисов рассказал о ситуации с переговорами с UFC.

«Я сделал все, что мог для того, чтобы подписаться в UFC. Всех, кого возможно, я подключил к решению этого вопроса, менеджеры работают. Хоть я и фанат спорта, но не сторонник того, чтобы молодежь занималась смешанными единоборствами, потому что этот вид спорта движется не в том направлении.

Недавно я услышал фразу: «Наступает момент, когда возраст опережает твою мечту». Дана Уайт, наверное, не разбирается в спорте, если он не подписывает много ребят с нашего континента. Возможно, это плохо для его бизнеса. Если меня не подпишут в UFC, ничего страшного. Я много сделал в этом виде спорта. Есть много других вариантов, возможно, перейду в бокс, сейчас я много времени этому уделяю.

Особого желания возвращаться в ММА, кроме как в UFC, у меня нет», – сказал экс-чемпион ACA Юсуф Раисов.

В феврале Раисов победил Артема Резникова в поединке на ACA 183. Всего у Юсуфа 22 победы и три поражения в MMA.

