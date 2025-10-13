Тренер Гамрота – о поражении Матеуша Оливейре: «Это всегда азартная игра – каждый раз, когда вы выходите в клетку. Сейчас она не окупилась. Но он еще может стать чемпионом»

Тренер Матеуша Гамрота прокомментировал поражение бойца в поединке с Оливейрой.

«Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. У меня разбито сердце за моего друга Матеуша Гамрота , но я восхищен его мужеством. Он не боится больших вызовов и рисков. Три недели назад он прилетел в Майами, чтобы начать тренировочный лагерь для поединка 8 ноября. На второй день в Америке он узнал, что Рафаэль Физиев выбыл из боя с Чарльзом Оливейрой . Матеуш жаждал боя с бразильской легендой, как солдат.

Гамрот усердно тренировался примерно 12 дней, после чего прыгнул в самолет до Бразилии и вышел на бой. Это всегда азартная игра – каждый раз, когда вы выходите в клетку. Сейчас она не окупилась. Бой пошел не по нашему плану, но Матеуш все тот же воин. Он еще может стать чемпионом», – написал в соцсетях тренер Майк Браун.

Напомним, Чарльз Оливейра задушил Матеуша Гамрота на UFC Rio. Это первое поражение поляка сабмишеном в карьере.

