  Взвешивание перед UFC Rio: Оливейра и Гамрот показали одинаковые цифры, Фигейредо и Джексон – тоже
Взвешивание перед UFC Rio: Оливейра и Гамрот показали одинаковые цифры, Фигейредо и Джексон – тоже

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) прошла церемония взвешивания перед турниром серии UFC Fight Night. Ивент состоится в ночь с 11 на 12 октября – его возглавит поединок в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Матеушем Гамротом.

Результаты взвешивания:

● Чарльз Оливейра (70,8 кг) – Матеуш Гамрот (70,8 кг);

● Дейвисон Фигейредо (61,7 кг) – Монтел Джексон (61,7 кг);

● Висенте Луке (77,6 кг) – Джоэл Альварез (77,1 кг);

● Джоната Диниз (116,6 кг) – Марио Пинто (115,7 кг);

● Рикардо Рамос (66 кг) – Каан Офли (66,2 кг);

● Лукас Алмейда (66 кг) – Майкл Асвелл (66 кг);

● Ирина Алексеева (61,5 кг) – Биа Мескита (61,7 кг).

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
