Оливейра – фаворит против Гамрота на UFC Rio. Бой закончится досрочно, считают букмекеры

Чарльз Оливейра (35-11) – небольшой фаворит в поединке с Матеушем Гамротом (25-3).

Бойцы подерутся в главном событии турнира серии UFC Fight Night.

Победа бразильца оценивается коэффициентом 1.88. На Гамрота можно поставить за 1.98, на ничью – за 60.00.

Букмекеры склоняются к тому, что бой завершится досрочно – 1.41. Если бойцы проведут полный поединок, сыграет коэффициент 2.80.

Оливейра и Гамрот подерутся в ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Новый бан Писарского: ставил еще в «Иртыше». Отбивались тем, что это были фрибеты