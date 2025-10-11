Оливейра – фаворит против Гамрота на UFC Rio. Бой закончится досрочно, считают букмекеры
Чарльз Оливейра (35-11) – небольшой фаворит в поединке с Матеушем Гамротом (25-3).
Бойцы подерутся в главном событии турнира серии UFC Fight Night.
Победа бразильца оценивается коэффициентом 1.88. На Гамрота можно поставить за 1.98, на ничью – за 60.00.
Букмекеры склоняются к тому, что бой завершится досрочно – 1.41. Если бойцы проведут полный поединок, сыграет коэффициент 2.80.
Оливейра и Гамрот подерутся в ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Новый бан Писарского: ставил еще в «Иртыше». Отбивались тем, что это были фрибеты
