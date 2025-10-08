Гамрот – о поединке с Оливейрой: «Это будет эпический бой на земле. Покажу свой уровень, как сделал это против Царукяна»

Матеуш Гамрот не боится борьбы Чарльза Оливейры.

«Мой предыдущий противник всегда пытался подняться в стойку, будто земля была в огне, поэтому я не мог показать свои навыки в партере. Думаю, что прямо сейчас Чарльз хочет драться со мной внизу, он хочет подчинить меня, может быть, задушить или забрать спину. Он великолепен в этой игре.

Думаю, что в этот раз покажу свой уровень на земле, как сделал это против Армана Царукяна . Это был экшен, ведь Арман тоже борец, он не напугал меня. Я ожидаю того же от Чарльза. Это будет эпический бой на земле», – сказал боец UFC Матеуш Гамрот .

Напомним, Гамрот победил Царукяна единогласным решением судей в июне 2022-го.

Поединок с Гамрот – Оливейра возглавит UFC Rio, Турнир состоится в ночь на 12 октября в Бразилии.

Матеуш Гамрот: «Не боюсь бороться и драться с Оливейрой. Еду в Рио, чтобы занять его место»

Чарльз Оливейра: «Гамрот, спасибо, что принял бой. Остальные только трепались и просто хотели шумихи»