Александр Шлеменко: «Меня разочаровывает новое поколение бойцов. Они не уважают старших»

Александр Шлеменко раскритиковал новое поколение бойцов ММА.

«Меня разочаровывает новое поколение бойцов ММА. Они убивают все то, что было проделано до них теми людьми, которые раскручивали этот вид спорта. Они делают это в силу своего незнания и неправильных жизненных принципов.

Эти претензии есть не ко всем. Но много пришло нехороших моментов из поп-ММА. Например, неуважение к старшим – надо уважать тех, кто был перед нами и проделал свой путь. Это и Тактаров, и Емельяненко, и Илюхин, и Вовчанчин.

А молодежь мало их вспоминает и относится к их заслугам не очень правильно. А важно не забывать, по чьей дороге ты идешь», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

12 сентября Шлеменко проведет поединок с Владиславом «Белазом» Ковалевым. Бой за титул в среднем весе возглавит турнир RCC 23.

«Реванш – это же для самого себя». Шлеменко – о втором поединке с Ковалевым

Белаз атаковал президента UFC, но подерется со Шлеменко. Главный реванш российских ММА

