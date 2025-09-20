1

Федор Емельяненко: «Денег не было, а семье требовалась поддержка. Так я пришел в ММА»

Федор Емельяненко рассказал, как пришел в смешанные единоборства.

– Как вы начинали свой путь к чемпионству?

– До армии больших успехов у меня не было. Отслужил два года, занимаясь там со штангой и гирями, вернулся – и уже через три дня поехал на соревнования по самбо. В итоге со временем вошел в сборную России по самбо и дзюдо.

Но спортсмены в те годы испытывали большие трудности. Денег не было, а семье требовалась поддержка, у меня родилась дочь. Так я пришел в смешанные единоборства. Первые бои были решающими – проиграй один раз, и дорога в Японию была бы закрыта.

Но я выиграл, стал чемпионом Rings, потом Pride. И там сразу бросили в мясорубку, слабых соперников мне не подбирали. Слава Богу, удавалось побеждать, – сказал бывший боец ММА Федор Емельяненко.

Федор Емельяненко: «Победа над Ногейрой – самая важная в карьере. Я знал, что это сильнейший соперник»

Федор Емельяненко получил диплом кандидата педагогических наук

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Информационный портал Старого Оскола
logoФедор Емельяненко
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Емельяненко – о разладе с Федором: «Я мог прийти и сказать ему все как есть. Ему это не понравилось в какой-то момент»
830 августа, 12:18
Бою Федора Емельяненко и Мирко КроКопа исполнилось 20 лет
428 августа, 07:30
Александр Емельяненко: «Федора в партере борол, в стойке бил. Промоутер сделал так, что Федя стал хорошим, а я весь негатив забирал на себя»
3224 августа, 09:54
Главные новости
Сегодня день рождения Хабиба Нурмагомедова. Ему исполнилось 37 лет
7сегодня, 16:15
Мойкано хочет подраться с Оливейрой вместо Физиева: «Нельзя отказываться от такой возможности»
3сегодня, 14:05
Аспиналл – о бое Волкова и Алмейды: «Александр находится в отличной форме. Я бы отдал предпочтение ему»
2сегодня, 13:10
Пантожа составил рейтинг лучших бойцов UFC: «Махачев – номер один. Я на втором месте»
1сегодня, 11:30
«Мы буквально захватим Вашингтон». Дана Уайт показал рендеры турнира UFC в Белом доме
2сегодня, 10:40Фото
Макгрегор сообщил, что подерется с Чендлером на турнире UFC в Белом доме: «Он крепкий боец, хороший парень»
10сегодня, 10:15
Арман Царукян: «Дал согласие на бой с Хукером. Если он не подпишет контракт, то подерусь с Гейджи»
1сегодня, 09:55
«Погнали!» Гамрот готов заменить Физиева в поединке с Оливейрой
3сегодня, 09:35
Перейра – о бое с Анкалаевым: «Не чувствую никакого давления. Я уже вписал свое имя в историю ММА»
8сегодня, 08:45
Рафаэль Физиев получил травму и снялся с поединка против Чарльза Оливейры
4сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30