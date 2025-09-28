Тренер Федора Емельяненко: «Усику нечего делать в ММА, учитывая его возраст. Будет здорово, если он продержится минуту в поединке против базового борца»
Тренер Федора Емельяненко оценил шансы Александра Усика в MMA.
«Учитывая возраст Усика, мне кажется, что ему нечего делать в ММА. Если его соперником будет боксер, то, конечно, у Александра больше шансов на победу. А если это будет хотя бы кикбоксер, то уже появятся проблемы. Будет здорово, если Усик продержится минуту в поединке против базового борца», – сказал Александр Мичков.
Ранее Александр Усик предложил MMA-поединок блогеру Джейку Полу.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
