Тренер Федора Емельяненко: «Усику нечего делать в ММА, учитывая его возраст. Будет здорово, если он продержится минуту в поединке против базового борца»

Тренер Федора Емельяненко оценил шансы Александра Усика в MMA.

«Учитывая возраст Усика , мне кажется, что ему нечего делать в ММА. Если его соперником будет боксер, то, конечно, у Александра больше шансов на победу. А если это будет хотя бы кикбоксер, то уже появятся проблемы. Будет здорово, если Усик продержится минуту в поединке против базового борца», – сказал Александр Мичков.

Ранее Александр Усик предложил MMA-поединок блогеру Джейку Полу.

