Федор Емельяненко: «Победа над Ногейрой – самая важная в карьере. Я знал, что это сильнейший соперник»

Емельяненко рассказал, что считает победу над Ногейрой самой важной в карьере.

«Победа над Антонио Родриго Ногейрой в 2003 году. Я знал, что это сильнейший соперник. Слава богу, победил и стал номером один по рейтингам в мире. Еще сложным был бой с Мирко Филиповичем.

Но на самом деле тяжелее всего не бой, а подготовка: тренировки выжимают досуха, последние недели – это борьба не только физическая, но и духовная. И психологически бывает тяжело. Главное – не отчаиваться, а всегда идти вперед», – сказал бывший чемпион Pride Федор Емельяненко.

Бой Емельяненко и Ногейры прошел в марте-2003 в рамках финала Гран-при Pride в тяжелом весе. Россиянин победил единогласным решением судей.

