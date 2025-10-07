1

Гэрри – о Белале: «Он думал, что перебоксирует боксера. Идиот»

Иэн Гэрри.

«Он думал, что перебоксирует боксера. Он идиот. Надеюсь, обо мне он подумает так же и облегчит мою задачу. Но почему мы вообще говорим о Белале?» – сказал боец UFC Иэн Гэрри.

Бой между Белалом Мухаммадом и Иэном Гэрри состоится в соглавном событии турнира UFC в Катаре 22 ноября.

Белал в мае проиграл Джеку Делла Маддалене решением судей и потерял пояс UFC.

Белал – о бое с Гэрри: «Я хотел Макгрегора в Белом доме, но этот тоже подойдет»

