Гэрри – о Белале: «Он думал, что перебоксирует боксера. Идиот»
Иэн Гэрри.
«Он думал, что перебоксирует боксера. Он идиот. Надеюсь, обо мне он подумает так же и облегчит мою задачу. Но почему мы вообще говорим о Белале?» – сказал боец UFC Иэн Гэрри.
Бой между Белалом Мухаммадом и Иэном Гэрри состоится в соглавном событии турнира UFC в Катаре 22 ноября.
Белал в мае проиграл Джеку Делла Маддалене решением судей и потерял пояс UFC.
Белал – о бое с Гэрри: «Я хотел Макгрегора в Белом доме, но этот тоже подойдет»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости