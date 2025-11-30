Двалишвили – о жизни в США: «Мне нравится Америка, но в Лас-Вегасе у меня не было грузинских друзей. Я помог друзьям из Грузии прилететь сюда – теперь они живут со мной, в моем доме»

Двалишвили живет в Лас-Вегасе с грузинскими друзьями.

Чемпион UFC Мераб Двалишвили признался, что не может забыть о родине, хоть и живет в США более 10 лет.

«Я живу в США уже 13 лет. Мне нравится Америка, но когда я переехал в Лас-Вегас, то у меня не было здесь ни одного друга из Грузии. Так что я лично пригласил и помог друзьям из Грузии прилететь сюда – теперь они живут со мной, в моем доме.

Даст Бог я побью Петра Яна и как следует порадую себя – устрою большую вечеринку», – сказал Двалишвили.

Титульный бой между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

