Двалишвили – о жизни в США: «Мне нравится Америка, но в Лас-Вегасе у меня не было грузинских друзей. Я помог друзьям из Грузии прилететь сюда – теперь они живут со мной, в моем доме»
Двалишвили живет в Лас-Вегасе с грузинскими друзьями.
Чемпион UFC Мераб Двалишвили признался, что не может забыть о родине, хоть и живет в США более 10 лет.
«Я живу в США уже 13 лет. Мне нравится Америка, но когда я переехал в Лас-Вегас, то у меня не было здесь ни одного друга из Грузии. Так что я лично пригласил и помог друзьям из Грузии прилететь сюда – теперь они живут со мной, в моем доме.
Даст Бог я побью Петра Яна и как следует порадую себя – устрою большую вечеринку», – сказал Двалишвили.
Титульный бой между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.
Петр Ян: «Чемпион всегда под прицелом. Сейчас это Мераб»
Двалишвили заявил, что уважает Яна: «В нашей культуре принято болеть за бывших соперников. Мне теперь нравится этот парень»
