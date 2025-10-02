Алекс Волкановски: «Анкалаев снова победит. Он может использовать борьбу, чтобы избежать опасных ситуаций в стойке»

Алекс Волкановски дал прогноз на реванш Анкалаева и Перейры.

«Перейра хорош. Может ли он перестроиться? Да. Но Анкалаев показал, что он умеет менять рисунок боя, менять стойки. Он действует как левша, но меняет стойки, что помогает ему в защите.

Перейра может показать отличный бой, но если соперники эффективно используют левостороннюю стойку, ему становится сложнее. Я ставлю на фаворита. Анкалаев снова победит. Предполагаю, что он будет делать больший упор на борьбу. Он может использовать борьбу, чтобы избежать опасных ситуаций в стойке», – сказал чемпион UFC Алекс Волкановски.

Реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева пройдет в ночь на 5 октября в рамках UFC 320.

