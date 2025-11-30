Царукян – об анонсе поединка Пимблетт – Гейджи: «Это не личное, а план UFC. Они хотят сделать из Пэдди большую звезду»

Царукян не считает, что UFC наказывают его.

Боец UFC Арман Царукян полагает, что промоушен хочет аккуратно подвести Пэдди Пимблетта к титульному бою с Илией Топурией .

«Думаю, что это [анонс боя Пимблетта и Гейджи] ]план игры UFC, а не личные проблемы. Они хотят сделать Пэдди Пимблетта звездой, привести его к поединку за титул с Топурией в качестве большой звезды.

Они знают, что я могу победить всех. Пэдди – легкая работа, Джастин – легкая работа, Илия – легкая работа. Ислам был тяжелым соперником, но он ушел, так что сейчас никто не находится на моем уровне в этом дивизионе», – сказал Царукян.

Напомним, Джастин Гейджи и Пэдди Пимблетт подерутся за временный титул легкого дивизиона на UFC 324.

