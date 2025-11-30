Тренер Яна: «Петру нужно многое поменять в стратегии относительно первого боя с Мерабом. Важно давить и действовать агрессивно»

Тренер Яна считает, что Петру придется изменить тактику в реванше с Двалишвили.

Тренер Яна Кайрат Нурмаганбетов считает, что Петру нужно агрессивнее действовать в реванше с Мерабом Двалишвили .

«Многое нужно поменять в стратегии [относительно первого боя с Двалишвили]. Мераб – тот спортсмен, которого нужно давить. С ним важно быть агрессивным. Нельзя давать ему пространство, нужно сразу начинать работать. Он хорошо разгоняется, это его сильная сторона», – сказал Кайрат Нурмаганбетов.

Реванш между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе. Первый бой выиграл Мераб судейским решением в марте 2023-го.

