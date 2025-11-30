Царукян хочет бой за пояс BMF: «Какие еще варианты? С кем в нашем дивизионе я могу драться, если не с Холлоуэем?»
Царукян хочет драться за пояс BMF.
Боец UFC Арман Царукян рассчитывает подраться с Максом Холлоуэем за пояс BMF.
«Это бизнес. В конце концов, у меня та же цель. Все знают, что я всех побью – это всего лишь вопрос времени.
Надеюсь, UFC хотя бы дадут мне титул BMF. Какие еще варианты? С кем в нашем дивизионе я могу драться, если не с Холлоуэем?» – сказал Царукян.
Вчера на странице UFC Brasil появился анонс боя за пояс BMF между Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем. Позже пост удалили.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
