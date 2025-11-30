Царукян хочет бой за пояс BMF: «Какие еще варианты? С кем в нашем дивизионе я могу драться, если не с Холлоуэем?»

Царукян хочет драться за пояс BMF.

Боец UFC Арман Царукян рассчитывает подраться с Максом Холлоуэем за пояс BMF.

«Это бизнес. В конце концов, у меня та же цель. Все знают, что я всех побью – это всего лишь вопрос времени.

Надеюсь, UFC хотя бы дадут мне титул BMF. Какие еще варианты? С кем в нашем дивизионе я могу драться, если не с Холлоуэем?» – сказал Царукян.

Вчера на странице UFC Brasil появился анонс боя за пояс BMF между Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем. Позже пост удалили.

Царукян – об анонсе поединка Пимблетт – Гейджи: «Это не личное, а план UFC. Они хотят сделать из Пэдди большую звезду»

Малыхин – о Царукяне: «Это все еще эхо несостоявшегося боя за пояс с Махачевым. UFC проверяет его»