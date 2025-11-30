Петр Ян: «Чемпион всегда под прицелом. Сейчас это Мераб»

Ян считает, что пояс давит на Двалишвили.

Экс-чемпион UFC Петр Ян уверен, что титул давит на чемпиона легчайшего дивизиона Мераба Двалишвили .

«Обладатель пояса всегда под прицелом. Сейчас это Мераб. Я пришел в UFC не для того, чтобы всем понравиться. У меня была своя мечта и цель. Остальное не имеет значения.

В первый год я провел пять боев в UFC. Этот фундамент, самоотдача и вера в себя дали мне последующие результаты. У меня была цель – получить пояс UFC. Кто больше для этого сделал, тот его и добивается», – сказал Ян .

Реванш между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе. Первый бой выиграл Мераб судейским решением в марте 2023-го.

Ян – о бое с Двалишвили: «Хочу победить нокаутом. Хочу вернуть пояс и отомстить»

Двалишвили заявил, что уважает Яна: «В нашей культуре принято болеть за бывших соперников. Мне теперь нравится этот парень»