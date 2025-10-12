0

Оливейра – в соцсетях: «Белый дом. Алоха!»

Чарльз Оливейра намекнул, что хочет драться на турнире UFC в Белом доме.

«Белый дом. Алоха!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра.

Ранее Оливейра заявил, что хочет реванш с Максом Холлоуэем за титул BMF. Чарльз назвал март идеальным временем для поединка.

Дональд Трамп объявил, что турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня 2026 года.

Чарльз Оливейра встретился с обладателем «Золотого мяча» Кака после победы над Гамротом на UFC Rio

Оливейра готов драться на условиях Холлоуэя: «В любой точке мира. Март – идеальный момент»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Чарльза Оливейры
