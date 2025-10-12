Чарльз Оливейра встретился с обладателем «Золотого мяча» Кака после победы над Гамротом на UFC Rio
Чарльз Оливейра встретился с Кака на UFC Rio.
Обладатель «Золотого мяча» 2007 года и экс-полузащитник «Милана» и мадридского «Реала» посетил турнир UFC Rio, в главном событии которого дрались бразилец Чарльз Оливейра и поляк Матеуш Гамрот.
Спортсмены встретились после боя и сфотографировались.
Оливейра готов драться на условиях Холлоуэя: «В любой точке мира. Март – идеальный момент»
Холлоуэй согласен на реванш с Оливейрой: «Подеремся на моих условиях»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Best MMA Moments
