Чарльз Оливейра встретился с обладателем «Золотого мяча» Кака после победы над Гамротом на UFC Rio

Чарльз Оливейра встретился с Кака на UFC Rio.

Обладатель «Золотого мяча» 2007 года и экс-полузащитник «Милана» и мадридского «Реала» посетил турнир UFC Rio, в главном событии которого дрались бразилец Чарльз Оливейра и поляк Матеуш Гамрот.

Спортсмены встретились после боя и сфотографировались.

