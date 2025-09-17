  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Хельвани – о срыве боя де Риддер – Эрнандес: «Чувствую, что UFC решили сделать первую защиту Чимаева против Имавова»
1

Хельвани – о срыве боя де Риддер – Эрнандес: «Чувствую, что UFC решили сделать первую защиту Чимаева против Имавова»

Хельвани считает, что следующим соперником Хамзата Чимаева станет Имавов.

«Теперь, когда Ренье де Риддер – Брендан Аллен подерутся в главном событии турнира UFC в Ванкувере, все изменилось.

Очевидно, что это все еще важный бой, но я чувствую, будто UFC решили сделать первую защиту Чимаева против Нассурдина Имавова», – сказал журналист Ариэль Хельвани.

Напомним, ранее ожидалось, что UFC назначит соперником Хамзата Чимаева Имавова или победителя боя Ренье де Риддера и Энтони Эрнандеса, но последний снялся с поединка из-за травмы.

Энтони Эрнандес: «Хочу извиниться перед UFC, де Риддером и всеми, кто ждал поединка»

Энтони Эрнандес снялся с боя против Ренье де Риддера. Его заменит Брендан Аллен

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
logoMMA
logoРенье де Риддер
logoUFC
logoАриэль Хельвани
Брендан Аллен
logoНассурдин Имавов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Соннен назвал Имавова «Имановым», сказав, что он главный претендент на титульник. Нассурдин ответил: «Возможно, но ему нужно пройти меня»
3вчера, 16:38
Келвин Гастелум: «У де Риддера лучшие шансы на бой с Чимаевым»
611 сентября, 14:19
Исраэль Адесанья: «Имавов сможет победить Чимаева, если сможет противостоять борьбе»
328 сентября, 12:25
Главные новости
Стивенсон – о поединке Канело – Кроуфорд: «Не вижу в нем больших заслуг Уайта. Турки устроил все эти бои. Он меняет бокс»
2сегодня, 08:05
Стивенсон советует Кроуфорду уйти из бокса: «Время пришло. Ему больше нечего доказывать»
сегодня, 07:44
Дана Уайт заявил, что по контракту с Paramount у UFC будет 44 турнира в 2026 году
2сегодня, 07:32
Уайт подтвердил, что Макгрегор может подраться в турнире UFC на территории Белого дома: «Он хочет драться. В последние дни я постоянно с ним на связи»
11сегодня, 07:18
Роман Копылов подерется с Грегори Родригесом 15 ноября на UFC 322
4вчера, 17:35
Головкин – о возможном возврашении: «Да, почему бы и нет? Когда и с кем? Это тайна»
3вчера, 16:45
Соннен назвал Имавова «Имановым», сказав, что он главный претендент на титульник. Нассурдин ответил: «Возможно, но ему нужно пройти меня»
3вчера, 16:38
Топурия – Кроуфорду: «Память тебя подводит, скоро подведет и подбородок. Буду представлять все ММА-сообщество в бою с тобой»
22вчера, 15:00
Президент АСА: «Зачем Шлеменко дальше дерется? Зачем портит карьеру? Если Александру нравится пояс АСА - я подарю ему его»
4вчера, 14:38
Менеджер Анкалаева – о переходе в тяжелый вес: «Магомед – хозяин своего тела. Намерение есть»
7вчера, 14:12
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
вчера, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30