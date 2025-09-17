Хельвани – о срыве боя де Риддер – Эрнандес: «Чувствую, что UFC решили сделать первую защиту Чимаева против Имавова»
Хельвани считает, что следующим соперником Хамзата Чимаева станет Имавов.
«Теперь, когда Ренье де Риддер – Брендан Аллен подерутся в главном событии турнира UFC в Ванкувере, все изменилось.
Очевидно, что это все еще важный бой, но я чувствую, будто UFC решили сделать первую защиту Чимаева против Нассурдина Имавова», – сказал журналист Ариэль Хельвани.
Напомним, ранее ожидалось, что UFC назначит соперником Хамзата Чимаева Имавова или победителя боя Ренье де Риддера и Энтони Эрнандеса, но последний снялся с поединка из-за травмы.
Энтони Эрнандес: «Хочу извиниться перед UFC, де Риддером и всеми, кто ждал поединка»
Энтони Эрнандес снялся с боя против Ренье де Риддера. Его заменит Брендан Аллен
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости